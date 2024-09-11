Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dono foi preso

Polícia encontra notebook furtado de prefeitura em loja de celulares na Capital

No local ainda foram apreendidos 150 aparelhos telefônicos sem nota fiscal; além disso, no escritório do proprietário foi encontrada uma arma furtada de um policial federal
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 set 2024 às 18:27

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 18:27

Polícia recupera notebooks roubados da Prefeitura de Santa Leopoldina
Polícia recupera notebooks roubados da Prefeitura de Santa Leopoldina Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 26 anos, dono de uma loja de celulares, foi preso em flagrante com um notebook da Prefeitura de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, durante uma operação realizada no dia 23 de agosto deste ano, em Vitória. Também foram apreendidos 150 aparelhos telefônicos — avaliados em R$ 1 milhão —, uma arma de fogo furtada de um policial federal, anabolizantes, drogas e outros dispositivos informáticos.
Segundo a Polícia Civil, em setembro de 2022, seis notebooks foram furtados do órgão municipal. A partir daí, uma investigação começou. O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, explicou que, durante os levantamentos, eles conseguiram apurar que um dos aparelhos levados da prefeitura estava em um prédio no Centro de Vitória. Quando chegaram ao local, os policiais descobriram uma loja de celulares e o notebook.
O proprietário do estabelecimento estava no mesmo edifício, por isso, os policiais fizeram uma varredura no local.
"Nos deparamos com o indivíduo com duas mochilas e uma quantidade de celulares. Indagamos a ele a origem dos aparelhos. Inicialmente, ele falou que só revendia. Perguntamos sobre a nota fiscal e a procedência. Ele não soube informar. Após esse fato, ele começou a falar que esses aparelhos vinham dos Estados Unidos, passavam pelo Paraguai e entravam irregularmente no Brasil. Ou seja, não recolhia os tributos devidos, caracterizando o crime de descaminho", explicou o delegado. 

Celulares, notebooks e até arma apreendida

Pistola furtada de PF

A polícia foi até o escritório do suspeito, no mesmo prédio, e encontrou uma pistola, que foi furtada de um policial federal, além de uma pequena quantidade de anabolizantes. 
O homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado pelo crime de receptação, por conta do notebook, pelo crime de descaminho e por posse ilegal de arma de fogo. Crime de descaminho é de competência federal. Por isso, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.
"Em relação aos celulares, a Polícia Federal vai seguir no processo. Em relação ao notebook e a arma, vai ser competência da Justiça estadual", disse o chefe do Deic.
Questionado sobre o notebook, o suspeito afirmou que comprou por meio de um site de vendas. Ele já tem passagens por uso de moeda falsa e violência doméstica. 
A Polícia Civil informou que, até o momento, quatro notebooks furtados da prefeitura foram recuperados, mas não detalhou como ou onde os outros três — além do encontrado no Centro de Vitória — foram achados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Santa Leopoldina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados