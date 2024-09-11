Polícia encontra notebook furtado de prefeitura em loja de celulares na Capital

Polícia recupera notebooks roubados da Prefeitura de Santa Leopoldina Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil , em setembro de 2022, seis notebooks foram furtados do órgão municipal. A partir daí, uma investigação começou. O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, explicou que, durante os levantamentos, eles conseguiram apurar que um dos aparelhos levados da prefeitura estava em um prédio no Centro de Vitória . Quando chegaram ao local, os policiais descobriram uma loja de celulares e o notebook.

O proprietário do estabelecimento estava no mesmo edifício, por isso, os policiais fizeram uma varredura no local.

"Nos deparamos com o indivíduo com duas mochilas e uma quantidade de celulares. Indagamos a ele a origem dos aparelhos. Inicialmente, ele falou que só revendia. Perguntamos sobre a nota fiscal e a procedência. Ele não soube informar. Após esse fato, ele começou a falar que esses aparelhos vinham dos Estados Unidos, passavam pelo Paraguai e entravam irregularmente no Brasil. Ou seja, não recolhia os tributos devidos, caracterizando o crime de descaminho", explicou o delegado.

Celulares, notebooks e até arma apreendida

Pistola furtada de PF

A polícia foi até o escritório do suspeito, no mesmo prédio, e encontrou uma pistola, que foi furtada de um policial federal, além de uma pequena quantidade de anabolizantes.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado pelo crime de receptação, por conta do notebook, pelo crime de descaminho e por posse ilegal de arma de fogo. Crime de descaminho é de competência federal. Por isso, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal

"Em relação aos celulares, a Polícia Federal vai seguir no processo. Em relação ao notebook e a arma, vai ser competência da Justiça estadual", disse o chefe do Deic.

Questionado sobre o notebook, o suspeito afirmou que comprou por meio de um site de vendas. Ele já tem passagens por uso de moeda falsa e violência doméstica.