Filha trans de Elon Musk decide deixar Estados Unidos após eleição de Trump

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivian Jenna Wilson, 20, afirmou que pensa em deixar os Estados Unidos agora que Donald Trump, 78, foi reeleito para voltar à presidência do país.

A jovem transgênero afirma que, após esse importante acontecimento política, não vê mais futuro para si vivendo por lá. "Eu pensei nisso por um tempo, mas ontem [quarta-feira, 6] se confirmou para mim. Não vejo meu futuro nos Estados Unidos", declarou ela, em seu perfil na rede social Threads.

Filha de Elon Musk, Jenna Vivian Wilson diz que não vê seu futuro nos Estados Unidos Crédito: The Daily Beast/Reuters/Screenshot/Threads

Vivian entende a eleição de Trump como uma ameaça aos direitos da comunidade trans no país. "Mesmo que ele fique no cargo por apenas quatro anos, mesmo que as regulamentações antitrans magicamente não aconteçam, as pessoas que não votaram voluntariamente nisso não irão a lugar nenhum tão cedo."