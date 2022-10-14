'Fedor' misterioso atinge cidade nos EUA

Autoridades da cidade de North Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos, investigam a causa de um odor desagradável relatado pelos moradores. Segundo a emissora de TV KSL, o cheiro forte foi notado no dia 6 de outubro e muitos compararam o mau cheiro com o de carne podre.

Sherrie Pace, diretora de desenvolvimento comunitário de North Salt Lake City, disse que o odor chegou à prefeitura, e a polícia e os inspetores de construção relataram ter detectado o cheiro em toda a cidade.

"Eu estava fora da cidade e dirigi por cerca de duas horas tentando localizar de onde vinha. O cheiro é percebido por toda a cidade e até em outras áreas", disse em entrevista para a KSL.

Vista parcial da cidade de North Salt Lake, nos EUA Crédito: North Salt Lake Official Website