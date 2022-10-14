'Fedor' misterioso atinge cidade nos EUA

Autoridades da cidade de North Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos, investigam a causa de um odor desagradável relatado pelos moradores. Segundo a emissora de TV KSL, o cheiro forte foi notado no dia 6 de outubro e muitos compararam o mau cheiro com o de carne podre.
Sherrie Pace, diretora de desenvolvimento comunitário de North Salt Lake City, disse que o odor chegou à prefeitura, e a polícia e os inspetores de construção relataram ter detectado o cheiro em toda a cidade.
"Eu estava fora da cidade e dirigi por cerca de duas horas tentando localizar de onde vinha. O cheiro é percebido por toda a cidade e até em outras áreas", disse em entrevista para a KSL.
O gerente de North Salt Lake City, Ken Leetham, disse que o cheiro foi relatado até ao norte de Farmington, e completou que as autoridades determinaram que o odor, provavelmente, não vem de nenhuma das refinarias locais e nem de esgoto. Moradores contaram que o cheiro se dissipou com os ventos da noite, mas a causa permanece misteriosa.