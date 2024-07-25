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Eleições nos EUA

Família Trump: quem é quem na dinastia do ex-presidente

Saiba quais os membros mais proeminentes da família Trump vistos no palco da Convenção Republicana e que continuarão sob os holofotes ao longo da campanha presidencial
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 jul 2024 às 16:45

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 16:45

Imagem BBC Brasil
Membros do partido Republicano ao lado de membros da família Trump na convenção do partido Crédito: EPA
Antes de entrar para a política, Donald Trump construiu uma dinastia e uma marca multimilionárias, com muitos empreendimentos caros.
Essa marca - e nome - é agora sinônimo do Partido Republicano, com vários Trumps exercendo influência no partido.
Aqui estão os membros mais proeminentes da família Trump vistos no palco da Convenção Republicana e que continuarão sob os holofotes ao longo da campanha presidencial de Donald Trump.

Donald Trump Jr.

Imagem BBC Brasil
Donald Trump Jr. é o filho mais velho e teve papel de destaque na escolha do vice do pai Crédito: Getty Images
Donald Trump Jr., o mais velho dos filhos de Trump, assumiu um papel de maior destaque desde que o pai deixou a Casa Branca.
Teve influência na escolha do companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance, de qem ele diz ser um amigo. "Realmente uma ótima escolha", afirmou na convenção do partido, sem esconder que o senador de Ohio, J.D. Vance, era sua opção número um.
Donald Trump Jr. foi casado com Vanessa Trump, com quem teve cinco filhos. Ele agora está noivo de Kimberly Guilfoyle.

Eric Trump

Imagem BBC Brasil
Eric exerce liderança nos negócios da família Crédito: Getty Images
Assim como o irmão, Eric Trump, o terceiro filho do ex-presidente, pressionou o pai em questões consideradas importantes por ele, segundo relatos.
Ele mantém uma persona menos pública que o irmão mais velho, mas tem papel de liderança nos negócios da família Trump.

Ivanka Trump e Jared Kushner

Imagem BBC Brasil
O casal exerceu papel de destaque no primeiro mandato de Trump Crédito: Getty Images
No primeiro mandato de Trump na Casa Branca, Ivanka Trump e Jared Kushner foram, sem dúvida, os membros mais influentes da família.
Ivanka Trump fez inúmeras aparições em nome do pai e do governo, e Kushner exerceu cargo de consultor sênior na Casa Branca de 2017 a 2021.
O casal está junto desde 2009 e tem três filhos.

Tiffany Trump

Imagem BBC Brasil
Tiffany não desempenhou papel político nas campanhas do pai Crédito: Getty Images
É a quarta filha do ex-presidente e a única do segundo casamento, com Marla Maples.
Ela não desempenhou papel político nas campanhas do pai ou durante seu governo.
É casada com Michael Boulos desde 2022.

Kimberly Guilfoyle

Imagem BBC Brasil
A ex-apresentadora da Fox News tem sido uma defensora declarada do sogro em aparições de TV Crédito: Getty Images
Kimberly Guilfoyle e Donald Trump Jr. estão noivos desde 2020 e juntos há seis anos.
Ela foi apresentadora da Fox News de 2006 a 2018, até sair para fazer parte de um super PAC (comitê de ação política) pró-Trump.
Assim como o noivo, ela tem sido uma defensora declarada do ex-presidente, especialmente em aparições na TV.
Kimberly foi casada com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, no início dos anos 2000.

Lara Trump

Imagem BBC Brasil
Lara é a estrela em ascensão da família Crédito: EPA
Casada com Eric e mãe de seus dois filhos, ela é a estrela em ascensão da família, especialmente desde que começou a atuar como copresidente do Comitê Nacional Republicano no início deste ano.
Na convenção, ela falou sobre como o ex-presidente é como sogro.

Melania Trump

Imagem BBC Brasil
Melania mantém um perfil discreto, com poucas aparições públicas Crédito: Getty Images
Ela manteve um perfil discreto durante o mandato de Trump e raramente faz aparições públicas.
Embora tenha participado de eventos de arrecadação de fundos para o Partido Republicano no ano passado, a Convenção Nacional Republicana foi sua primeira grande aparição neste ciclo eleitoral.
Barron Trump, 18, é seu único filho com Trump.

Barron Trump

Imagem BBC Brasil
O filho mais novo entrará para a universidade no outono Crédito: Getty Images
Em maio, especulou-se que ele estaria entre os delegados do estado da Flórida na Convenção Nacional Republicana em julho. Um dia depois, no entanto, a mãe, Melania, declarou que ele havia recusado a oferta.
Em maio, Barron se formou na Oxbridge Academy, em Palm Beach, Flórida, e entrará para a universidade no outono americano, de acordo com Trump. A família não disse, no entanto, em qual instituição ele estudará.

Kai Trump

Imagem BBC Brasil
No palco da convenção republicana, a neta mais velha de Trump falou sobre o candidato no papel de avô Crédito: Getty Images
Kai Trump é a mais velha dos netos de Trump e filha de Donald Trump Jr. e sua ex-mulher Vanessa Trump.
O jovem de 17 anos é uma ávida jogadora de golfe e falou na Convenção Nacional Republicana sobre como Trump é como avô.

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