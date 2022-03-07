FAB confirma envio de avião para resgatar brasileiros da Ucrânia

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que o governo enviará nesta segunda-feira, 7, um avião para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia e estão na Polônia aguardando o retorno. Os resgatados devem chegar ao solo brasileiro na quinta-feira, 10.
A ação foi batizada de Operação Repatriação. De acordo com nota da Aeronáutica, uma aeronave KC-390 Millennium irá decolar às 15 horas com 11,6 toneladas de material de ajuda humanitária, entre medicamentos, alimentos e itens para atender necessidades básicas.
Uma cerimônia foi marcada para as 14h30 na Base Aérea de Brasília, antes da decolagem, com a presença de ministros do governo. A presença do presidente Jair Bolsonaro não foi confirmada. Conforme o Broadcast Político publicou na quinta-feira, 3, o embarque dos brasileiros será feito em Varsóvia, capital da Polônia, uma das principais rotas de fuga da Ucrânia.