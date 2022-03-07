FAB confirma envio de avião para resgatar brasileiros da Ucrânia

A ação foi batizada de Operação Repatriação. De acordo com nota da Aeronáutica, uma aeronave KC-390 Millennium irá decolar às 15 horas com 11,6 toneladas de material de ajuda humanitária, entre medicamentos, alimentos e itens para atender necessidades básicas.

A capixaba Lyarah, o marido, dois filhos e os sogros conseguiram sair da Ucrânia e chegaram ao Brasil na última terça-feira (1).

Uma cerimônia foi marcada para as 14h30 na Base Aérea de Brasília, antes da decolagem, com a presença de ministros do governo. A presença do presidente Jair Bolsonaro não foi confirmada. Conforme o Broadcast Político publicou na quinta-feira, 3, o embarque dos brasileiros será feito em Varsóvia, capital da Polônia, uma das principais rotas de fuga da Ucrânia.