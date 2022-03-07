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Operação Repatriação

FAB confirma envio de avião para resgatar brasileiros da Ucrânia

Aeronave irá decolar às 15 horas desta segunda-feira (7), com 11,6 toneladas de material de ajuda humanitária
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mar 2022 às 08:30

Publicado em 07 de Março de 2022 às 08:30

Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que o governo enviará nesta segunda-feira, 7, um avião para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia e estão na Polônia aguardando o retorno. Os resgatados devem chegar ao solo brasileiro na quinta-feira, 10.
A ação foi batizada de Operação Repatriação. De acordo com nota da Aeronáutica, uma aeronave KC-390 Millennium irá decolar às 15 horas com 11,6 toneladas de material de ajuda humanitária, entre medicamentos, alimentos e itens para atender necessidades básicas.
A capixaba Lyarah conseguiu deixar a Ucrânia
A capixaba Lyarah, o marido, dois filhos e os sogros conseguiram sair da Ucrânia e chegaram ao Brasil na última terça-feira (1). Crédito: Instagram @marcelovoj
Uma cerimônia foi marcada para as 14h30 na Base Aérea de Brasília, antes da decolagem, com a presença de ministros do governo. A presença do presidente Jair Bolsonaro não foi confirmada. Conforme o Broadcast Político publicou na quinta-feira, 3, o embarque dos brasileiros será feito em Varsóvia, capital da Polônia, uma das principais rotas de fuga da Ucrânia.

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