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Após deixar cargo

Ex-presidente Donald Trump chega à Flórida, onde viverá após deixar Casa Branca

Espera-se que o republicano passe grande parte de sua pós-presidência no estado. Ele deve morar em Mar-a-Lago, seu clube privado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:30

Adeus de Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump se despedem antes embarcarem no Força Aérea Um na Base Aérea de Andrews, em Maryland, rumo à Flórida, nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 Crédito: Manuel Balce Ceneta/AP
O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou ao Aeroporto Internacionais de Palm Beach, na Flórida, às 12h54 (de Brasília) desta quarta-feira, 20, depois de encerrar o mandato como 45º presidente dos EUA e deixar Washington D.C.

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Espera-se que o republicano passe grande parte de sua pós-presidência no estado. Ele deve morar em Mar-a-Lago, seu clube privado.
Trump não respondeu perguntas dos repórteres enquanto desembarcava. O republicano deixou o aeroporto às 13h08 (de Brasília), em direção a Mar-a-Lago, acompanhado da família. 

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