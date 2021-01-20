Ex-presidente Donald Trump chega à Flórida, onde viverá após deixar Casa Branca

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou ao Aeroporto Internacionais de Palm Beach, na Flórida, às 12h54 (de Brasília) desta quarta-feira, 20, depois de encerrar o mandato como 45º presidente dos EUA e deixar Washington D.C.
Espera-se que o republicano passe grande parte de sua pós-presidência no estado. Ele deve morar em Mar-a-Lago, seu clube privado.
Trump não respondeu perguntas dos repórteres enquanto desembarcava. O republicano deixou o aeroporto às 13h08 (de Brasília), em direção a Mar-a-Lago, acompanhado da família.