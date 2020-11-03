EUA primeiro têm que resolver os próprios problemas climáticos, diz Mourão

Na avaliação de Mourão, a depender do resultado do pleito norte-americano, podem haver "mudanças pontuais" nas relações com o Brasil Crédito: Alan Santos/PR

"Acho que pode ser que a equipe dele tenha, vamos dizer, uma ação mais incisiva (na área de meio ambiente). Mas, vamos lembrar que os Estados Unidos é um dos países que mais emitem gás carbônico no mundo", disse na chegada à vice-presidência nesta terça. "Primeiro eles (EUA) têm que resolver os problemas deles para depois vir para os nossos", declarou.

Na avaliação de Mourão, a depender do resultado do pleito norte-americano, podem haver "mudanças pontuais" nas relações com o Brasil, mas "no conjunto da obra" os dois países manterão "as mesmas ligações". "O relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é um relacionamento de Estado para Estado, independente do governo que estiver lá. Óbvio que cada governo tem suas prioridades e tem suas características", afirmou.

Sobre a defesa do presidente Jair Bolsonaro pela reeleição de Trump, Mourão afirmou se tratar de uma opinião pessoal do chefe do Executivo. "Isso aí é opinião pessoal dele. Se bem que quando o presidente fala, ele fala por todos do governo."