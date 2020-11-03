Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA primeiro têm que resolver os próprios problemas climáticos, diz Mourão
Eleições norte-americanas

EUA primeiro têm que resolver os próprios problemas climáticos, diz Mourão

Segundo Hamilton Mourão, a equipe de Biden pode ter uma atuação mais 'incisiva' que a atual de Donald Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 12:45

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:45

Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão
Na avaliação de Mourão, a depender do resultado do pleito norte-americano, podem haver "mudanças pontuais" nas relações com o Brasil Crédito: Alan Santos/PR
No dia das eleições norte-americanas, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, avaliou que a possível vitória do democrata Joe Biden pode trazer mudanças nas cobranças ao Brasil em relação ao meio ambiente. Segundo ele, a equipe de Biden pode ter uma atuação mais "incisiva" que a atual de Donald Trump. Ele opinou, contudo, que primeiro os Estados Unidos devem resolver seus próprios problemas na área ambiental antes de interferir na situação do Brasil.
"Acho que pode ser que a equipe dele tenha, vamos dizer, uma ação mais incisiva (na área de meio ambiente). Mas, vamos lembrar que os Estados Unidos é um dos países que mais emitem gás carbônico no mundo", disse na chegada à vice-presidência nesta terça. "Primeiro eles (EUA) têm que resolver os problemas deles para depois vir para os nossos", declarou.
Na avaliação de Mourão, a depender do resultado do pleito norte-americano, podem haver "mudanças pontuais" nas relações com o Brasil, mas "no conjunto da obra" os dois países manterão "as mesmas ligações". "O relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é um relacionamento de Estado para Estado, independente do governo que estiver lá. Óbvio que cada governo tem suas prioridades e tem suas características", afirmou.
Sobre a defesa do presidente Jair Bolsonaro pela reeleição de Trump, Mourão afirmou se tratar de uma opinião pessoal do chefe do Executivo. "Isso aí é opinião pessoal dele. Se bem que quando o presidente fala, ele fala por todos do governo."
Mourão reiterou que a posição brasileira em caso de judicialização das eleições americanas será de neutralidade. O presidente Donald Trump já sinalizou que o pleito pode ser alvo de disputa judicial em caso de sua derrota. "Neutra, lógico. Nós não temos nada a ver com as questões internas americanas. Isso é princípio constitucional nosso. A gente não admite ingerências nos nossos assuntos internos e também não fazemos com os assuntos internos dos outros."

Veja Também

Estou confiante com reeleição de Trump, diz Bolsonaro a emissora

Bolsonaro cita suspeitas de ingerência externa nas eleições dos EUA

Bolsonaro nega tentativa de contato com Biden e reafirma alinhamento a Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados