EUA impõem sanção contra empresas chinesas por atuação no Mar da China

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, durante entrevista coletiva em Pequim Crédito: Reuters/Folhapress

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (26), a inclusão de 24 companhias da China a uma "Lista de Entidades", por seu papel em ajudar os militares do país asiático a "construir e militarizar as ilhas artificiais condenadas internacionalmente no Mar do Sul da China". Em comunicado, o órgão do governo americano diz que, apesar de protestos dos EUA e de outros países, o governo chinês avança rápido na construção das ilhas artificiais desde 2013, o que permite a militarização de águas marítimas reivindicadas também por outros países e "mina os direitos soberanos de parceiros dos EUA na região".

No comunicado, o secretário do Comércio americano, Wilbur Ross, critica a estratégia chinesa de construir as ilhas artificiais para suas Forças Armadas e lembra que a comunidade internacional já havia condenado a estratégia. As companhias hoje alvo de sanções "têm tido papel significativo na provocadora construção dessas ilhas artificiais e precisam ser responsabilizadas".

Os EUA afirmam que, desde 2013, a China tem feito obras de dragagem e construção de mais de 3 mil acres no Mar do Sul da China, bem como construções de certas estruturas que violam os direitos soberanos das Filipinas.

A Lista de Entidades é um instrumento de sanções usado pelas autoridades americanas para restringir exportações e transferência de itens para pessoas, organizações ou empresas envolvidas em atividades "contrárias à segurança nacional ou aos interesses de política externa" dos EUA, lembra o comunicado.