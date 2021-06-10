Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA e Reino Unido assinam documento para relações bilaterais
Biden e Johnson

EUA e Reino Unido assinam documento para relações bilaterais

O texto defende investimentos em ciência e tecnologia, esforços renovados para lidar com a pandemia, mudanças climáticas e melhores defesas contra ameaças globais à saúde

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 15:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jun 2021 às 15:34
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20)
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20) Crédito: JONATHAN ERNST/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, delinearam uma visão para as relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido centrada na promoção da democracia e no combate à influência de estados autocráticos durante a primeira reunião pessoal entre os dois nesta quinta-feira.
Os líderes concordaram em um documento abrangente que traça um caminho a partir de uma pandemia que matou milhões, enquanto o vírus continua se espalhando em algumas partes do mundo. O texto defende investimentos em ciência e tecnologia, esforços renovados para lidar com as mudanças climáticas e melhores defesas contra ameaças globais à saúde.
O documento de duas páginas - apelidado de "Carta do Atlântico", em referência à declaração conjunta feita pelo então primeiro-ministro Winston Churchill e o presidente Franklin D. Roosevelt em 1941, quando eles estabeleceram sua abordagem para um mundo pós-Segunda Guerra Mundial - inclui poucos compromissos de política específicos. Em vez disso, estabelece princípios gerais para os países.
"Devemos garantir que as democracias - começando com a nossa - possam resolver os desafios críticos de nosso tempo", declara a carta. "Vamos defender a transparência, defender o estado de direito e apoiar a sociedade civil e a mídia independente".
O documento não menciona a Rússia ou a China, mas autoridades americanas disseram que a rivalidade com os dois países foi fundamental para o esforço de Biden de construir uma coalizão informal de nações democráticas para resistir a tudo, desde as tentativas russas de interferir nas eleições ao expansionismo chinês.
"Pretendemos fortalecer as instituições, leis e normas que sustentam a cooperação internacional para adaptá-las para enfrentar os novos desafios do século XXI e proteger contra aqueles que possam miná-los", diz a carta, acrescentando que os EUA e o Reino Unido "opõe-se à interferência por meio de desinformação ou outras influências malignas, inclusive nas eleições".
Os países também criaram uma força-tarefa com o objetivo de reabrir a rota de viagens EUA-Reino Unido, embora o cronograma exato para fazê-lo não tenha sido estabelecido. Eles devem divulgar uma declaração conjunta separada, abordando questões como energia, ciência e saúde, incluindo um novo diálogo entre os EUA e o Reino Unido liderado pelo Departamento de Energia, de acordo com um funcionário dos EUA.

Veja Também

Biden mantém ideia de elevar imposto corporativo e tenta acordo com oposição

Casa Branca diz que Biden falará com Putin sobre ataque de hackers à JBS

Biden defende agenda fiscal expansiva para que país "lidere o século XXI"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Saúde Reino Unido Inglaterra Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados