Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Biden mantém ideia de elevar imposto corporativo e tenta acordo com oposição
Estados Unidos

Biden mantém ideia de elevar imposto corporativo e tenta acordo com oposição

Embora Biden esteja propondo a criação de um piso de 15% na alíquota do imposto corporativo global, o governo não abandonou a ideia de elevar as taxas do tributo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jun 2021 às 16:59

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:59

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington. Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse em coletiva realizada nesta quinta-feira (03), que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, espera chegar a um acordo com os republicanos a respeito do projeto de investimentos em infraestrutura em breve. Segundo ela, embora Biden esteja propondo a criação de um piso de 15% na alíquota do imposto corporativo global, o governo "definitivamente" não abandonou a ideia de elevar as taxas do tributo em território nacional de 21% para 28%.
Psaki também comentou que a ideia de elevar o imposto cobrado das empresas não é uma abordagem nova do presidente, e que está de acordo com o planejamento de empregos do país, além de ter feito parte da campanha de Biden. "Temos uma variedade de meios para levar adiante as ideias e propostas do presidente, ele está aberto a outras propostas e opções", acrescentou.
Em relação ao calendário, embora o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, tenha sugerido que o próximo dia 7 de junho seria o prazo final dos democratas para aceitar a colaboração dos republicanos no pacote de infraestrutura, a secretária de imprensa disse que a Casa Branca não vê a próxima segunda-feira como uma data limite e que Biden continuará ouvindo e conversando sobre o assunto para avançar nas negociações.
Psaki afirmou, ainda, que o governo acredita que os republicanos estão agindo de boa fé, mas pondera que se a proposta de aumento do imposto corporativo for rejeitada, "isso significaria ter a visão de que essas empresas que não pagam impostos não deveriam pagar nada".

Veja Também

Pesquisadores dizem ter descoberto medicamento contra coronavírus nos EUA

Revista The Economist critica Bolsonaro e vê "década sombria"

Casa Branca diz que Biden falará com Putin sobre ataque de hackers à JBS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Mundo Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados