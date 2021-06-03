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"Potencial antiviral"

Pesquisadores dizem ter descoberto medicamento contra coronavírus nos EUA

Segundo o Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês) do país, o antiviral, conhecido como TEMPOL, poderia limitar a evolução da Covid ao restringir a atividade de uma enzima
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jun 2021 às 15:34

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 15:34

Remédio, cloroquina
Os cientistas planejam, agora, realizar mais testes em animais e buscar oportunidades para avaliar a eficácia da droga. Crédito: Pixabay
O Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou, nesta quinta-feira (03), que um grupo de pesquisadores descobriu um potencial medicamento para o tratamento do coronavírus. O antiviral, conhecido como TEMPOL, poderia limitar a evolução da covid-19 ao restringir a atividade de uma enzima.
Os cientistas planejam, agora, realizar mais testes em animais e buscar oportunidades para avaliar a eficácia da droga. "Precisamos urgentemente de tratamentos adicionais eficazes e acessíveis para COVID-19", disse a diretora do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, Diana W. Bianchi, M.D., Diretora do NICHD. "Um medicamento oral que impede a replicação do SARS-CoV-2 seria uma ferramenta importante para reduzir a gravidade da doença", acrescentou.

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