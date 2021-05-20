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Combate à Covid-19

Japão aprova uso de vacinas da Moderna e da AstraZeneca

Os suprimentos das doses da Moderna já foram importados e serão usados em centros de vacinação em massa em Tóquio e Osaka a partir da próxima semana

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 15:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mai 2021 às 15:13
Governo federal negocia compra da vacina da Moderna
Vacina da Moderna deverá ser usada no Japão Crédito: Anna Nolte/ U.S Air Force
Agências reguladoras do Japão deram aval hoje às vacinas contra Covid-19 desenvolvidas pela Moderna e pela AstraZeneca, informou o Guardian. Segundo o ministro da Saúde, Norihisa Tamura, as recomendações de um painel da pasta antecedem a aprovação oficial do governo, anunciada para amanhã.
Tamura comparou a aprovação das novas vacinas à construção de trilhos ferroviários extras. "Isso significa que a implementação da vacinação será mais suave", afirmou. Os suprimentos das doses da Moderna já foram importados e serão usados em centros de vacinação em massa em Tóquio e Osaka a partir da próxima semana.

FRANÇA

A França anunciou que vai disponibilizar a vacina contra a Covid-19 para a população com mais de 18 anos a partir de 31 de maio, duas semanas antes da data inicialmente planejada.

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