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Ataque Cibernético

Casa Branca diz que Biden falará com Putin sobre ataque de hackers à JBS

Segundo a assessora do presidente, o ataque à brasileira JBS é um "lembrete" de que as empresas privadas precisam aumentar a segurança cibernética
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2021 às 16:34

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 16:34

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
A Casa Branca informou nesta quarta-feira que o ataque cibernético à JBS será um dos assuntos que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutirá com o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, em um encontro presencial neste mês.
"O presidente Biden certamente pensa que o presidente Putin e o governo russo têm um papel a desempenhar para prevenir esses ataques", declarou a porta-voz Jen Psaki durante uma coletiva de imprensa.
Segundo a assessora, o ataque à JBS é um "lembrete" de que as empresas privadas precisam aumentar a segurança cibernética. "Não estamos retirando nada da mesa em termos de como podemos responder a isso", acrescentou Psaki.
No domingo, 30, as operações das fábricas da JBS na América do Norte e na Austrália foram afetadas pelo ciberataque. Ontem, a empresa anunciou ter realizado progressos "significativos" na resolução dos problemas causados pela ação dos hackers.
A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, informou ontem que a empresa está recebendo assistência do governo americano. Em conversa com repórteres, a porta-voz explicou que a companhia foi alvo de uma ofensiva ransomware, em que os criminosos bloqueiam acesso ao sistema infectado e cobram uma espécie de resgate para a liberação.
Biden e Putin se reunirão presencialmente em 16 de junho. O encontro ocorrerá em Genebra, na Suíça.

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