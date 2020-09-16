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Coronavírus

Empresa farmacêutica Eli Lilly relata avanços de tratamento para Covid-19

A terapia é baseada em anticorpos neutralizadores colhidos de pacientes que se recuperaram do novo coronavírus

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 11:11
Coronavírus - Covid19
Empresa informa que tratamento experimental com anticorpos reduziu a taxa de hospitalizações e a carga viral de alguns infectados por Covid-19 Crédito: Tumisu/Pixabay
A empresa farmacêutica Eli Lilly informou nesta quarta-feira (16) que dados preliminares de testes clínicos mostram que seu tratamento experimental com anticorpos reduziu a taxa de hospitalizações e a carga viral de alguns infectados por Covid-19. Em reação à notícia, a ação da empresa farmacêutica norte-americana subia 1,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York às 9h19 (de Brasília). A terapia é baseada em anticorpos neutralizadores colhidos de pacientes que se recuperaram do novo coronavírus. A fase 2 dos testes, que está em andamento, deverá envolver um total de 800 voluntários, disse a empresa. 

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