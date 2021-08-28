Embaixada pede que americanos se afastem de aeroporto no Afeganistão

Afegãos tentam entrar no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, em meio à tentativa de fuga após o Taleban entrar na capital Crédito: Reuters/Folhapress

A embaixada dos Estados Unidos em Cabul, capital afegã, orientou novamente os cidadãos americanos a evitarem o Aeroporto Internacional Hamid Karzai. O receio é de que o local seja palco de novos ataques do Estado Islâmico em meio aos esforços para retirada de pessoas.

Atentado realizado pelo grupo terrorista nesta quinta-feira (26) deixou quase 200 mortos no local, que registra cenas de aglomerações de pessoas tentando deixar o país após o Talibã tomar o poder.

No comunicado emitido nesta sexta (27), a embaixada diz que ainda há ameaças de segurança e pede que os cidadãos saiam imediatamente dos portões Norte, Leste e Abbey Gate.

Mesmo após o ataque, multidões seguem tentando acessar o aeroporto, e, segundo o Pentágono, 5.400 pessoas permanecem dentro do local esperando vagas em voos humanitários.

Instrução semelhante fora dada pela embaixada há dois dias, quando o governo americano já previa possíveis ataques do ramo afegão do Estado Islâmico, o EI-Khorasan, inimigo comum dos EUA e do Talibã.

Estimativas locais apontam que 170 afegãos e 13 militares americanos foram mortos no atentado de quinta. Outras 200 pessoas estão feridas. O EI-K, ao assumir a autoria do atentado, afirmou que o homem-bomba mirou afegãos que trabalharam para os EUA de alguma maneira.

Antes do alerta da diplomacia, mais cedo nesta sexta a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, já havia dito que outro ataque terrorista em Cabul é provável. "A ameaça está em curso. Nossas tropas ainda estão em perigo", declarou.

Após o ataque, cerca de 4.200 pessoas foram retiradas de Cabul em 12 voos dos EUA e de outros países, de acordo com o governo americano.