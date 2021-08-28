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Novo alerta

Embaixada pede que americanos se afastem de aeroporto no Afeganistão

A embaixada dos Estados Unidos em Cabul orientou os cidadãos a evitarem o Aeroporto Internacional Hamid Karzai. O receio é de que o local seja palco de novos ataques do Estado Islâmico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 ago 2021 às 09:43

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 09:43

Afegãos tentam entrar no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, em meio à tentativa de fuga após o Taleban entrar na capital
Afegãos tentam entrar no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, em meio à tentativa de fuga após o Taleban entrar na capital Crédito: Reuters/Folhapress
A embaixada dos Estados Unidos em Cabul, capital afegã, orientou novamente os cidadãos americanos a evitarem o Aeroporto Internacional Hamid Karzai. O receio é de que o local seja palco de novos ataques do Estado Islâmico em meio aos esforços para retirada de pessoas.
Atentado realizado pelo grupo terrorista nesta quinta-feira (26) deixou quase 200 mortos no local, que registra cenas de aglomerações de pessoas tentando deixar o país após o Talibã tomar o poder.
No comunicado emitido nesta sexta (27), a embaixada diz que ainda há ameaças de segurança e pede que os cidadãos saiam imediatamente dos portões Norte, Leste e Abbey Gate.

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Mesmo após o ataque, multidões seguem tentando acessar o aeroporto, e, segundo o Pentágono, 5.400 pessoas permanecem dentro do local esperando vagas em voos humanitários.
Instrução semelhante fora dada pela embaixada há dois dias, quando o governo americano já previa possíveis ataques do ramo afegão do Estado Islâmico, o EI-Khorasan, inimigo comum dos EUA e do Talibã.
Estimativas locais apontam que 170 afegãos e 13 militares americanos foram mortos no atentado de quinta. Outras 200 pessoas estão feridas. O EI-K, ao assumir a autoria do atentado, afirmou que o homem-bomba mirou afegãos que trabalharam para os EUA de alguma maneira.
Antes do alerta da diplomacia, mais cedo nesta sexta a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, já havia dito que outro ataque terrorista em Cabul é provável. "A ameaça está em curso. Nossas tropas ainda estão em perigo", declarou.
Após o ataque, cerca de 4.200 pessoas foram retiradas de Cabul em 12 voos dos EUA e de outros países, de acordo com o governo americano.
O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu vingança contra os autores do atentado e já começou a compartilhar informações de inteligência com o até agora rival Talibã para evitar novos ataques, o que o governo teme que aconteça já nesta sexta.

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