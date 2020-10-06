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Eleições EUA

Em recuperação, Trump diz estar ansioso pelo próximo debate com Biden

O presidente manifestou na rede social que está em boas condições de saúde e minimizou mais uma vez a pandemia que já matou mais de 200 mil americanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 14:59

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:59

Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Em uma série de tuítes publicados na manhã desta terça-feira (6), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou a Covid-19 e disse que pretende participar do segundo debate presidencial americano, previsto para o próximo dia 15 de outubro em Miami, na Flórida.
"Estou ansioso para o debate na noite de quinta-feira, dia 15 de outubro, em Miami. Será ótimo!", escreveu o presidente, que se recupera de covid-19 após ficar três dias internado e ter recebido alta na segunda-feira (5).
O mandatário manifestou na rede social que está em boas condições de saúde e minimizou mais uma vez a pandemia que já matou mais de 200 mil americanos. O presidente comparou as mortes do novo vírus com as que ocorrem em função da gripe.

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