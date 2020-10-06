Trump volta a minimizar Covid e distorce dados ao comparar doença à gripe comum

O presidente Donald Trump foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente americano, Donald Trump , voltou a minimizar a Covid-19 nesta terça-feira (6), e distorceu dados oficiais ao comparar a doença à gripe comum. As declarações, feitas em sua conta oficial no Twitter , vêm apenas um dia após o republicano receber alta hospitalar - ele estava internado para tratar o novo coronavírus e chegou a receber oxigênio para conter quedas na saturação.

"A temporada de gripe está chegando! Muitas pessoas, todos os anos, às vezes mais de 100.000, e apesar da vacina, morrem de gripe. Vamos fechar o nosso país? Não, aprendemos a conviver com isso, assim como estamos aprendendo a conviver com a Covid", publicou Donald Trump na rede social.

Dados do Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, contudo, mostram que o número de mortos pela gripe comum no país é muito menor do que o apontado pelo presidente americano. Segundo a entidade, em 2017, ano que compila os dados mais atualizados, 55.672 pessoas foram a óbito por gripe e pneumonia, oitava principal causa de mortes nos EUA.