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Coronavírus

Trump volta a minimizar Covid e distorce dados ao comparar doença à gripe comum

Até o momento, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins, 210.195 pessoas já morreram de Covid-19 nos EUA

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 12:41
O presidente Donald Trump foi diagnosticado com Covid-19
O presidente Donald Trump foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente americano, Donald Trump, voltou a minimizar a Covid-19 nesta terça-feira (6), e distorceu dados oficiais ao comparar a doença à gripe comum. As declarações, feitas em sua conta oficial no Twitter, vêm apenas um dia após o republicano receber alta hospitalar - ele estava internado para tratar o novo coronavírus e chegou a receber oxigênio para conter quedas na saturação.
"A temporada de gripe está chegando! Muitas pessoas, todos os anos, às vezes mais de 100.000, e apesar da vacina, morrem de gripe. Vamos fechar o nosso país? Não, aprendemos a conviver com isso, assim como estamos aprendendo a conviver com a Covid", publicou Donald Trump na rede social.
Dados do Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, contudo, mostram que o número de mortos pela gripe comum no país é muito menor do que o apontado pelo presidente americano. Segundo a entidade, em 2017, ano que compila os dados mais atualizados, 55.672 pessoas foram a óbito por gripe e pneumonia, oitava principal causa de mortes nos EUA.
Até o momento, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins, 210.195 pessoas já morreram de Covid-19 nos EUA. O país lidera o ranking mundial de casos, com 7.459.101 de doentes reportados até o momento.

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