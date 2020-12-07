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Coronavírus

'É vital que prevenção continue durante início da imunização',diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde,  pede para que os países priorizem a imunização dos mais necessitados, entre eles grupos de risco e trabalhadores da saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 15:21

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 15:21

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, defendeu nesta segunda-feira (07), que, conforme os governos planejam disponibilizar vacinas contra a Covid-19 nas próximas semanas ou meses, é "vital" que indivíduos, comunidades e governos continuem usando ferramentas de saúde que se mostraram eficazes no combate ao novo coronavírus.
Hoje, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o mais adiantado plano de imunização do País. A Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac e que aguarda liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deverá - se for aprovada - começar a ser aplicada no Estado de São Paulo a partir do dia 25 de janeiro.
Segundo Adhanom, a OMS pede para que os países priorizem a imunização dos mais necessitados, entre eles grupos de risco para a doença e trabalhadores da saúde.

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