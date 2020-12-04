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Projeto de lei

Deputados aprovam descriminalização da maconha nos Estados Unidos

É a primeira vez na história que uma das duas casas do Legislativo aprova esse tipo de legislação, embora diversos estados americanos já tenham legalizado a droga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 19:42

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 19:42

Pela nova regra, os cofeeshops podem vender maconha, mas ela tem que ser fumada em casa
Pela nova regra, os cofeeshops podem vender maconha, mas ela tem que ser fumada em casa Crédito: Divulgação
Um projeto de lei que que descriminaliza a maconha nos EUA foi aprovado nesta sexta-feira (4) pela Câmara dos Representantes do país. É a primeira vez na história que uma das duas casas do Legislativo aprova esse tipo de legislação, embora diversos estados americanos já tenham legalizado a droga.
Para entrar em vigor, porém, a medida também precisa da aprovação dos senadores -e a possibilidade disso acontecer é quase nula.
Isso ocorre porque a Câmara dos Representantes (que é semelhante à Câmara dos Deputados no Brasil) tem maioria do Partido Democrata, sigla que nos últimos anos se tornou mais favorável a legalização e descriminalização da droga.
Já o Senado tem maioria republicana, partido de perfil mais conservador, que em geral é contrário ao relaxamento das leis sobre entorpecentes. O líder da sigla na Casa, Mitch McConnell, já criticou o projeto aprovado e avisou que não vai nem mesmo permitir que o assunto seja votado pelos senadores.
A diferença de posição entre os dois partidos ficou bastante clara na votação desta sexta entre os deputados: apenas cinco republicanos votaram a favor da descriminalização, enquanto só seis democratas votaram contra. O placar geral foi de 228 a favor e 164 contrários.
O projeto remove a maconha da Lei Federal de Substâncias Controladas, que a classifica ao lado da heroína e da cocaína como um narcótico perigoso e impõe penas severas. Assim, a posse, distribuição e produção da droga deixariam de ser considerados crime.
O projeto também cria um tributo de 5% sobre a venda de maconha no país e estabelece que a verba arrecadada deve ser usada para ajudar os "indivíduos que foram mais severamente impactado pela guerra contra as drogas".

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O documento proíbe ainda o Governo Federal de negar ou dificultar a concessão de benefícios sociais a usuários da substância e prevê a anulação de condenações federais relacionadas à maconha desde 1971 casos das justiças estaduais não seriam afetados pela medida.
"Nós estamos aqui porque o Congresso tem falhado em lidar com essa desastrosa guerra às drogas e se recusado a fazer sua parte para os mais de 50 milhões de usuários regulares de maconha que estão em todos os nossos distritos", afirmou ao jornal The Washington Post o deputado democrata Earl Blumenauer, um antigo defensor da medida.
A decisão de votar o projeto neste momento, há pouco mais de um mês do fim da atual legislatura e sem chance real de que ele seja aprovado no Senado, foi criticada por diversos republicanos.
O líder da sigla na Câmara, Kevin McCarthy, disse que a Casa deveria estar debatendo a aprovação de um pacote de ajuda econômica para combater o coronavírus e não gastando o tempo com drogas.
Já os democratas argumentaram que os americanos negros sofreram muito mais do que os brancos com prisões e condenações; que a descriminalização federal permitiria aos militares veteranos feridos melhor acesso à maconha medicinal; e que os bloqueios federais às pesquisas sobre a maconha que existem há muito tempo acabariam.
A opinião da população sobre o tema tem mudado nos últimos anos. Uma pesquisa divulgada em outubro pelo instituto Gallup mostrou que atualmente 68% dos americanos são a favor da legalização da droga, o maior número desde o início da série histórica há 51 anos.
Durante as eleições presidenciais realizadas em 3 de novembro, cinco estados aprovaram através de plebiscitos ou referendos a legalização da maconha em alguma forma, incluindo alguns de maioria republicana, como Mississippi e Dakota do Sul.
Com isso, o uso recreativo da droga atualmente é permitido em 15 estados, enquanto 36 autorizam seu uso medicinal.
Nacionalmente, porém, a maconha segue sendo considerada uma substância proibida, o que dificulta, por exemplo, que empresas que atuam na área tenham acesso ao sistema bancário.

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