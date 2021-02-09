Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Democratas rejeitam tese de Trump e mantêm impeachment no Senado
Processo

Democratas rejeitam tese de Trump e mantêm impeachment no Senado

Deputados democratas afirmaram que Trump foi responsável pelo "crime constitucional mais grave já cometido por um presidente"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:59

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:59

Presidente dos EUA, Donald Trump
O segundo julgamento de Donald Trump começa nesta terça-feira (9) Crédito: Shealah Craighead/White House
O Senado dos EUA começa nesta terça-feira (9) o segundo julgamento de Donald Trump, primeiro presidente a ter um processo de impeachment analisado mesmo após deixar o cargo. Na segunda (8), deputados democratas afirmaram que Trump foi responsável pelo "crime constitucional mais grave já cometido por um presidente" ao incitar uma multidão a atacar o Capitólio, no dia 6 de janeiro, quando o Congresso certificava a vitória de Joe Biden.
"As evidências da conduta do presidente Trump são avassaladoras. Ele não tem desculpa ou defesa válida para suas ações. E seus esforços para escapar da responsabilidade são totalmente inúteis", dizem os democratas. "Ele violou seu juramento e traiu o povo americano. Seu incitamento à insurreição contra o governo dos EUA - que interrompeu a transferência pacífica de poder - é o crime constitucional mais grave já cometido por um presidente."
A manifestação foi uma resposta à defesa do republicano, apresentada ontem. Os advogados de Trump alegam que o impeachment de um presidente fora do cargo é inconstitucional e acusam os democratas de montarem um "teatro político". Ainda segundo a defesa de Trump, ele não orientou os extremistas que atacaram o Congresso e não tem culpa por ter falado que seus apoiadores deveriam "lutar como o inferno" contra o resultado da eleição.
Desde a invasão, o entorno do Capitólio está bloqueado por seguranças e os corredores do Senado e da Câmara estão cheios de homens da Guarda Nacional. Tapumes protegem parte das janelas. Em algumas, é possível ver nos vidros quebrados as marcas da invasão.
Se condenado, Trump pode ficar impossibilitado de concorrer novamente. Para isso, pelo menos 17 dos 50 senadores republicanos precisam condenar o ex-presidente. No entanto, não há, até agora, disposição política para condená-lo - um sinal da influência que o ex-presidente ainda mantém sobre a base eleitoral e sobre o seu partido.

Veja Também

Líder do processo de impeachment convida Trump a testemunhar sobre caso

"O Senado deve rejeitar sumariamente este ato político descarado", escreveram os advogados de Trump, Bruce Castor Jr., David Schoen e Michael van der Veen, chamando o único artigo de impeachment de "inconstitucional por uma série de razões, qualquer uma das quais sozinha seria motivo para anular o processo.
Juntos, eles demonstram de forma conclusiva que ceder à "fome" dos democratas da Câmara por este "teatro político" é um perigo para os EUA, para a democracia e para os "direitos que consideramos caros", afirmam os advogados do ex-presidente americano.
O julgamento deve acabar só no início da semana que vem, com debates de terça-feira a sexta-feira, interrompidos no sábado a pedido da defesa de Trump, e possivelmente retomados no domingo. A alegação dos deputados que aprovaram o impeachment na Câmara, antes de o presidente encerrar seu mandato, é que Trump cometeu traição "de proporções históricas" ao afirmar que as eleições foram fraudadas e que ele, e não Biden, havia vencido.
Os democratas afirmam que Trump incitou a multidão à ação, no dia 6 de janeiro, quando extremistas invadiram o Congresso e cinco pessoas foram mortas. Segundo os deputados democratas, responsáveis pela acusação na Câmara, a ação do ex-presidente começou antes do discurso que ele fez, no mesmo dia, no qual afirma que seus apoiadores deveriam agir.
De acordo com a acusação dos democratas, Trump "ampliou as mentiras a cada momento, tentando convencer os seus apoiadores de que eles foram vítimas de uma conspiração eleitoral massiva que ameaçava a continuidade da existência do país".

Veja Também

Trump tem responsabilidade na invasão do Congresso, diz dossiê da Câmara

SEM SAÍDA

Nem democratas nem republicanos têm interesse em prolongar o julgamento. Para os republicanos, o caso expõe fraturas dentro do partido, já que muitos congressistas da legenda endossaram as acusações de fraude feitas por Trump. Além disso, o impeachment revive o ataque ao Capitólio promovido por extremistas e seguidores de teorias da conspiração que se identificam com o Partido Republicano, uma sombra para a ala moderada.
Já os democratas sabem que o impeachment dificilmente vai adiante e querem liberar a pauta para a agenda política de Biden, que vem trabalhando pela aprovação de um pacote de socorro econômico para combater os efeitos da pandemia de Covid-19.
A Casa Branca tem tentado manter distância da turbulência política. Em coletiva ontem, a porta-voz da presidência, Jen Psaki, afirmou que Biden "não gastará muito tempo assistindo" a sessão de impeachment de Trump.
"Biden concorreu contra ele (Trump) porque achou que ele era impróprio para o cargo e o derrotou. E é por isso que Trump não é mais presidente. Portanto, acho que as opiniões dele sobre o ex-presidente são bastante claras. Mas ele deixará a cargo do Senado este processo de impeachment", afirmou a porta-voz.

Veja Também

EUA planejam reverter políticas de imigração de Trump, diz Biden

Trump conspirou com funcionário para mudar resultado da Geórgia, diz NYT

Organizadores de invasão do Capitólio trabalharam para campanha de Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Impeachment
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados