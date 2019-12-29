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Deixem o celular de lado e falem uns com os outros nas refeições, diz papa

Francisco pede que famílias se comuniquem; pontífice já fez outras menções ao aparelho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 18:25

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 18:25

Papa Francisco  Crédito: Agência Estado
O papa Francisco pediu, em um discurso neste domingo (29), que as pessoas falem umas com as outras durante as refeições ao invés de usar celulares. Francisco continuou o discurso pedindo a pais, crianças, avós, irmãos e irmãs que tomem isso como tarefa.
"Eu me pergunto se você, na sua família, sabe se comunicar ou se é como aquelas crianças nas mesas em que todos estão falando no celular... e o silêncio parece o de uma missa, mas as pessoas não se comunicam", disse o papa.

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Francisco falou com fiéis reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, durante o ângelus. 
O pontífice disse que o exemplo de família a ser seguido é o de Jesus, Maria e José: eles "oravam, trabalhavam e se comunicavam uns com os outros". 
Não é a primeira vez que o papa menciona os aparelhos eletrônicos. Durante uma visita a uma escola neste ano, o papa pediu que estudantes se "libertassem da dependência do celular". 

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Durante uma missa em 2017, Francisco também pediu a fiéis que não tirassem fotografias das missas. 
"Fico muito triste quando celebro a missa aqui na praça ou na basílica e vejo tantos telefones erguidos. Não apenas dos fiéis, como também de alguns sacerdotes e, inclusive, bispos. A missa não é um espetáculo", disse, à época.

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