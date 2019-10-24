Síndrome do Pescoço de Texto: entenda a doença do celular

Os movimentos repetitivos provocam a inflamação do tendão, causando tenossinovites. O dedo polegar é o mais acometido, devido aos movimentos de flexão e extensão dele para acessar os conteúdos da tela do celular. A coluna cervical também fica comprometida, porque a postura de olhar para a tela por muito tempo faz com que ela fique hiperestendida, o que provoca dores e torcicolos. O posicionamento repetitivo e fixo do pescoço também pode provocar hérnias de disco e artroses. Se a pessoa permanece sentada por muito tempo, entretida com o celular, também pode prejudicar a coluna lombar, ao sobrecarregá-la, o que gera dores e espasmos musculares.