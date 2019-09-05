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Veja o vídeo

Bateria de celular explode na mão de técnico no Centro de Vitória

Ronan Camargo realizava manutenção no aparelho no momento da explosão; veja vídeo
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 set 2019 às 16:44

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 16:44

Celular explodiu enquanto técnico realizava manutenção em aparelho em loja do Centro de Vitória Crédito: Câmera de videomonitoramento
A imagem a seguir chama atenção. A bateria de um celular explodiu durante a realização de um serviço de um técnico, que trabalha em uma loja no Centro de Vitória. Ronan Camargo conversou com a reportagem da TV Gazeta, e contou que realizava a manutenção no aparelho como faz diariamente em outros celulares.
VEJA VÍDEO
"Quando tirei a tela e enfiei o plástico, foi a hora que deu o estalo e a fumaça veio no meu rosto. Foi o tempo de soltar o celular e correr", contou.
De acordo com outra funcionária do local, todos se assustaram com o clarão. "Estávamos aqui testando aparelhos, vimos o clarão subindo até o teto e corremos lá para dentro, para ver o que estava acontecendo", detalhou a mulher.
> Meus filhos não saem do celular, o que devo fazer?
Eugênio Martini, dono da loja, afirmou que esta não é a primeira vez que isso acontece por lá. "A senhora encostou no balcão assoprando a bateria, que estava quente. Ela afastou do rosto e a bateria explodiu. Se tivesse acontecido na hora que ela assoprava, poderia ter sido pior", relembrou o comerciante.
O técnico Ronan, entretanto, continua com receios. "Andamos praticamente com uma bomba o tempo todo no bolso e nem imagina", concluiu.
Mas como perceber que a bateria de um celular já está "nas últimas"? Isso acontece com todo aparelho? O consultor em tecnologia e comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), Gilberto Sudré, listou alguns sinais que podem ser observados e algumas dicas.
 1.  Não expor a bateria às temperatuas altas;
 2.  A bateria dá sinais de que está no fim da vida útil como, por exemplo, carregar e descarregar rápido demais;
 3.  Aquecimento fora do normal;
 4.  Bateria inchada, estufada.
"As baterias são um processo químico de armazenamento de energia, descarga e fornecimento de energia. Esses químicos podem, em contato com o ar, explodir ou pegar fogo", explicou.

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