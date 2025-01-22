Crise na Alemanha: por que economia do país está ficando para trás?

A terceira maior economia do mundo enfrenta uma combinação de crise econômica com turbulências políticas, em um forte contraste com a trajetória de crescimento que marcou seus últimos 50 anos.

A recuperação da Alemanha depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com o nascimento de uma indústria que se colocou como as mais competitivas do mundo, foi tão potente que ficou conhecida como Wirtschaftswunder, o milagre econômico alemão.

Desde então, o país havia se consolidado como um dos três maiores exportadores do mundo, junto de China e Estados Unidos.

Mas o cenário parece estar mudando. Em 2023, a economia alemã encolheu 0,3%, o pior índice desde a crise financeira de 2009, descontando o período da pandemia de covid. E a previsão para 2024 é de nova queda no Produto Interno Bruto (PIB).

Conheça, neste vídeo, quatro 4 fatores que ajudam a explicar por que a economia da Alemanha está em apuros – e como isso se reflete também no cenário político.