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Crise na Alemanha: por que economia do país está ficando para trás?

Retração do PIB em 2023 e projeção de nova queda em 2024 sinalizam para alguns especialistas que 'milagre alemão' pode estar com os dias contados.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 jan 2025 às 13:15

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 13:15

A terceira maior economia do mundo enfrenta uma combinação de crise econômica com turbulências políticas, em um forte contraste com a trajetória de crescimento que marcou seus últimos 50 anos.
A recuperação da Alemanha depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com o nascimento de uma indústria que se colocou como as mais competitivas do mundo, foi tão potente que ficou conhecida como Wirtschaftswunder, o milagre econômico alemão.
Desde então, o país havia se consolidado como um dos três maiores exportadores do mundo, junto de China e Estados Unidos.
Mas o cenário parece estar mudando. Em 2023, a economia alemã encolheu 0,3%, o pior índice desde a crise financeira de 2009, descontando o período da pandemia de covid. E a previsão para 2024 é de nova queda no Produto Interno Bruto (PIB).
Conheça, neste vídeo, quatro 4 fatores que ajudam a explicar por que a economia da Alemanha está em apuros – e como isso se reflete também no cenário político.
Leia também a reportagem em texto.

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