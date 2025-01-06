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BBC News

Por que a Islândia não é o 'paraíso' que parece ser

País no topo dos rankings da igualdade de gênero também registra feminicídios e violência contra mulheres em índices elevados.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 jan 2025 às 11:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 11:00

A Islândia está no topo dos rankings mundiais de igualdade de gênero: as condições da licença-maternidade e da licença-paternidade são tão boas que quase 90% das mulheres com idade para trabalhar têm emprego, e métodos progressistas de educação estão tentando reverter estereótipos de gênero desde cedo.
Mas, ao mesmo tempo, o país também registra altas taxas de violência de gênero – taxas consideravelmente mais altas do que a média global.
Será que a Islândia realmente é o "paraíso" da igualdade que aparenta ser? Como é morar na Islândia sendo mulher?

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Feminicídio Violência Contra a Mulher
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