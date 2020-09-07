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Superou Brasil e  EUA

Covid: Índia tem 90 mil casos em um dia e registra recorde global

O Brasil e os Estados Unidos são os únicos outros dois países a ultrapassar a marca de quatro milhões de infectados.

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 09:29
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
A Índia registrou, neste domingo, o maior salto em um único dia de casos de coronavírus com 90.632 pessoas infectadas, segundo a Universidade Johns Hopkins. No total, o país reportou 4,1 milhões de casos da doença e já registra mais de 70 mil mortes. O Brasil e os Estados Unidos são os únicos outros dois países a ultrapassar a marca de quatro milhões de infectados.
Nos EUA, os casos aumentaram em 44.452 no sábado, e o número total de mortos ultrapassou 188 mil, de acordo com a John Hopkins. O número total de casos confirmados no país é de mais de 6,2 milhões. Embora a taxa de novos casos diários esteja com uma tendência de queda desde um pico em meados de julho, acima de 77 mil, a taxa diária americana permanece acima de onde estava entre os meses de maio e junho, quando oscilava na casa dos 20 mil.
Na Coreia do Sul, o domingo foi o quarto dia em que as novas infecções permaneceram abaixo de 200 desde um pico em meados de agosto, com 167 novos casos. O país relatou mais uma morte por coronavírus, elevando seu número de mortes para 334. O número total de infecções é de 21.177.

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Já o Japão informou que teve 600 novos casos e oito mortes neste domingo, em linha com os níveis recentes de ambos os dados compilados. O país tem quase 71.500 casos e 1.357 mortes no total. (Com Dow Jones Newswire)

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