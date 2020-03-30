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Covid-19

Coreia do Sul planeja novo orçamento suplementar para combater coronavírus

O governo pretende elaborar e entregar um segundo orçamento suplementar para que possa ser aprovado já em abril

Publicado em 30 de Março de 2020 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 08:09
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Line2art/Pixabay
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que seu governo vai preparar um novo orçamento suplementar para combater a pandemia de coronavírus, menos de um mês após o Legislativo do país aprovar o primeiro orçamento suplementar com esse propósito.
O governo pretende elaborar e entregar um segundo orçamento suplementar rapidamente para a Assembleia Nacional para que ele possa ser aprovado já em abril, após as eleições, disse Moon em uma reunião de emergência, de acordo com comunicado publicado por seu gabinete nesta segunda-feira (30).
Moon não especificou o tamanho do novo orçamento, mas seus comentários pressionaram para baixo preços de bonds do governo, com expectativas de mais emissões de dívidas.
No dia 17 de março, o Legislativo da Coreia do Sul aprovou gastos suplementares de 11,7 trilhões de wons sul-coreanos (US$ 9,65 bilhões), custeados principalmente com dívidas, para o primeiro orçamento extra do ano. O país aumentou seus estímulos fiscais e monetários para atenuar as perdas econômicas causadas pela pandemia. 

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