Confira imagens do emocionante cortejo fúnebre da rainha Elizabeth II

O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II é conduzido para a Abadia de Westminster, no centro de Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira, 19 de setembro de 2022.
Após cinco dias de velório público em Londres, a rainha Elizabeth II será enterrada nesta segunda, 19. O caixão da monarca segue em carruagem da marinha real, acompanhado de 142 marinheiros.
A última vez que a carruagem foi utilizada foi em 1979, no funeral de Lorde Mountbatten, tio do príncipe Philip. A monarca, que morreu aos 96 anos no dia 8 de setembro e será enterrada em Windsor ao lado de seu falecido marido, o príncipe Philip.