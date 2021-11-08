Com baixa vacinação, Ucrânia tem recorde de mortes por Covid-19

Em uma tentativa de conter o contágio, as autoridades ucranianas exigiram que professores, funcionários do governo e outros trabalhadores fossem totalmente vacinados até segunda-feira - ou teriam seus salários suspensos. Além disso, um comprovante de vacinação ou um teste negativo agora é exigido para embarcar em aviões, trens e ônibus de longa distância. No início desta semana, manifestantes marcharam na capital Kiev para criticar as novas restrições.