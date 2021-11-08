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793 mortes em um dia

Com baixa vacinação, Ucrânia tem recorde de mortes por Covid-19

Embora quatro vacinas diferentes contra o coronavírus estejam disponíveis na Ucrânia, apenas 17,9% dos 41 milhões de habitantes do país foram totalmente vacinados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 nov 2021 às 11:19

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 11:19

Técnico em enfermagem durante atendimento a um paciente na UTI de covid-19 do Hospital Evangélico de Vila Velha
Em um dia, 793 pessoas morreram vítimas da Covid-19 na Ucrânia Crédito: Carlos Alberto Silva
Ministério da Saúde da Ucrânia informou no sábado (6) um recorde de um dia de 793 mortes por Covid-19. O órgão disse que 25.063 novas infecções foram registradas no último dia, enquanto um recorde de 27.377 foi relatado na quinta-feira. O país registrou aceleração de infecções nas últimas semanas, colocando o sistema médico sob forte pressão.
Embora quatro vacinas diferentes contra o coronavírus estejam disponíveis na Ucrânia, apenas 17,9% dos 41 milhões de habitantes do país foram totalmente vacinados, a segunda taxa mais baixa da Europa depois da Armênia.
Em uma tentativa de conter o contágio, as autoridades ucranianas exigiram que professores, funcionários do governo e outros trabalhadores fossem totalmente vacinados até segunda-feira - ou teriam seus salários suspensos. Além disso, um comprovante de vacinação ou um teste negativo agora é exigido para embarcar em aviões, trens e ônibus de longa distância. No início desta semana, manifestantes marcharam na capital Kiev para criticar as novas restrições.
A Ucrânia registrou mais de 3 milhões de casos de infecção no total e 71.635 mortes relacionadas ao vírus. Fonte: Associated Press.

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