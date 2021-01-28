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Medida preventiva

Colômbia suspende voos do Brasil por variante do coronavírus

A medida valerá para todos os voos de passageiros, sejam diretos ou conexões. Os voos de carga não serão afetados

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 07:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jan 2021 às 07:43
Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal.
Colômbia suspende os voos para o Brasil e originários do território brasileiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O governo da Colômbia anunciou nesta quarta-feira (27), que suspendeu os voos para o Brasil e originários do território brasileiro. Trata-se de uma medida preventiva para evitar a propagação da nova variante do coronavírus identificada no Estado do Amazonas.
A restrição entra em vigor em 29 de janeiro, por 30 dias. A medida valerá para todos os voos de passageiros, sejam diretos ou conexões. Os voos de carga não serão afetados.
Portadores de visto de imigrante e estrangeiros com visto permanente na Colômbia e autorizados a fazer voos humanitários ainda poderão entrar no país. Os passageiros originários do Brasil que entrarem na Colômbia deverão ficar isolados por 14 dias.

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