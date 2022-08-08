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Tensão na Ásia

China estende exercícios militares contra Taiwan e aumenta potencial de conflito

Testes, os maiores da história na região e com disparo de mísseis e munição real, estavam previstos para terminar no domingo (7). Pequim alega que a ilha é parte de seu território e, portanto, não há rompimento de leis internacionais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 ago 2022 às 10:37

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 10:37

A China anunciou nesta segunda-feira (8) que está estendendo exercícios militares ameaçadores em torno de Taiwan, que interromperam o transporte marítimo e aéreo e aumentaram substancialmente as preocupações sobre o potencial de conflito na região.
Os movimentos incluiriam exercícios antissubmarinos, aparentemente visando o eventual apoio dos Estados Unidos a Taiwan no caso de uma potencial invasão chinesa, de acordo com postagens nas mídias sociais da liderança oriental do braço militar do Partido Comunista da China, o Exército de Libertação Popular.
China e Taiwan: tensão na Ásia
China e Taiwan: tensão na Ásia Crédito: Reuters/Folhapress
Os militares disseram que os exercícios envolvendo ataques com mísseis, aviões de guerra e movimentos de navios que cruzam a linha média do Estreito de Taiwan, dividindo os lados, foram uma resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha.
O Ministério da Defesa de Taiwan disse no domingo (7) que detectou um total de 66 aeronaves e 14 navios de guerra realizando os exercícios navais e aéreos. A ilha respondeu colocando seus militares em alerta e enviando navios, aviões e outros meios para monitorar aeronaves, navios e drones chineses que estão "simulando ataques à ilha de Taiwan e nossos navios no mar".
Fonte: Associated Press.

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