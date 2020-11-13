China ataca Trump por bloquear investimento em empresa ligada a exército

China condena decisão do presidente dos Estados Unidos Crédito: Pixabay

China condenou nesta sexta-feira (13), a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , de bloquear investimentos americanos em algumas importantes empresas chinesas, após as ações de várias das companhias atingidas sofrerem fortes perdas na Bolsa de Hong Kong.

A ordem executiva, assinada na quinta (12), impede empresas e indivíduos americanos de investir em 31 empresas identificadas pelos EUA como ligadas ao exército chinês.

A proibição envolve ações e outros instrumentos financeiros, como bônus e derivativos. Também afeta alguns valores mobiliários e fundos administrados por instituições dos EUA, o que pode levar bancos e gestores de fundos a avaliar sua exposição.

O governo chinês descreveu o gesto de Trump como "malicioso, abusivo e irracional". "Isso irá afetar seriamente não apenas os legítimos direitos e interesses de empresas chinesas, mas também os interesses de investidores de outros países, incluindo os EUA", disse nesta sexta Wang Wenbin, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês.