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"Crimes hediondos"

Casal é condenado a 10 anos de prisão por dançar na rua no Irã

Astiyazh Haghighi e Amir Mohammad Ahmadi respondem por "espalhar a corrupção no país e incitar a prostituição"; vídeo foi interpretado como apoio aos protestos pela morte de Mahsa Amini, no ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jan 2023 às 15:12

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 15:12

Um casal de influenciadores iranianos foi condenado a 10 anos de prisão por aparecerem em um vídeo publicado nas redes sociais em que os dois dançam na rua, em frente ao monumento da Praça Azadi, em Teerã, capital do Irã.
Astiyazh Haghighi, de 21 anos, e Amir Mohammad Ahmadi, de 22 anos, respondem por "espalhar a corrupção na terra e incitar a prostituição", crimes hediondos no país. Os dois foram presos no início de novembro do ano passado e condenados nesta semana por um tribunal iraniano.
Casal de influenciadores iranianos foi condenado a 10 anos de prisão por dançar na rua
Casal de influenciadores iranianos foi condenado a 10 anos de prisão por dançar na rua Crédito: Redes sociais
Outros influenciadores locais que compartilharam o vídeo também são acusados de "perturbar a segurança nacional".
O casal não teve direito a defesa durante as audiências e seus pedidos de fiança foram negados. As famílias de ambos teriam sido pressionadas a não falar sobre o caso por medo da repressão.
A publicação do vídeo foi interpretada como demonstração de apoio aos protestos pela morte de Mahsa Amini, em setembro do ano passado. Ela morreu dias depois de ser presa e espancada pela polícia da moralidade, acusada de usar seu hijab de forma "indevida".
Desde então, centenas de pessoas foram mortas pela repressão policial durante os protestos, enquanto cerca de 20 mil foram presas. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, culpa os "grupos separatistas terroristas" por alimentarem a violência em todo o país.

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