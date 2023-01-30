Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Professora de 25 anos é presa por abusar sexualmente de aluno em cemitério
Nos EUA

Professora de 25 anos é presa por abusar sexualmente de aluno em cemitério

Cali Heikes é acusada de buscar aluno de 17 anos em casa e o levar para o cemitério, onde aconteciam as relações; ela pode pegar até 20 anos de prisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 16:22

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 16:22

Uma professora de 25 anos, moradora de Nebraska, nos Estados Unidos, foi acusada de ter relações sexuais com um estudante de 17 anos. Cali Heikes foi presa após ser acusada de buscar o aluno em casa e o levar para o cemitério, onde aconteciam as relações, segundo autoridades locais.
Cali Heikes é acusada de ter relações sexuais com estudante de 17 anos
Cali Heikes é acusada de ter relações sexuais com estudante de 17 anos Crédito: Reprodução | KACAU-TV Sioux City
A prisão foi confirmada após um deputado receber uma ligação do Departamento de Saúde e Recursos Humanos, no último dia 20 de janeiro, afirmando que a professora estava se relacionando com o aluno, segundo documentos judiciais acessados pelo Daily Star.
O mesmo deputado afirma que a situação foi descoberta após um policial parar o carro que o estudante estava conduzindo, e o perguntar para onde ia, no último dia 12 de janeiro. O adolescente afirmou que iria visitar o cemitério com sua "amiga Cali".
Dias depois, quando a polícia abordou a irmã do estudante, ela teria contado que a professora entrava no quarto do estudante durante a noite para se envolver em "brincadeiras quentes". Ela acrescentou que o casal se encontrava duas ou três vezes por semana fora de casa. As autoridades encontraram também mensagens de texto entre os dois.
Além disso, outros membros da família teriam dito aos policiais que o menino os questionou como reagiriam se "ele estivesse namorando uma pessoa de 25 anos".
Embora a idade de consentimento para relações sexuais em Nebraska seja de 16 anos, o sexo entre um professor e um aluno é considerado ilegal no estado devido à autoridade que um professor tem sobre um aluno, e o crime é considerado um crime de Classe IIA.
Se condenada, Heikes pode pegar até 20 anos de prisão. A professora pagou fiança de $2.000, ou seja, cerca de R$10.257 - um dia depois de ser presa.

Veja Também

Homem furta viatura, capota e quase é pego por trem nos EUA

Brasileiro preso nos EUA pode ser condenado a pena de morte ou perpétua

Hong Kong importa pés de galinha do Brasil e recebe 300 kg de cocaína

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados