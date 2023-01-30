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No Reino Unido

Homem morre após ser esmagado por banheiro público em Londres

Vítima estava trabalhando no equipamento quando acabou ficando preso na cabine; cerca de 25 pessoas foram mobilizadas para a ação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 16:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 16:30

Um homem morreu após ser esmagado por um banheiro público em Londres, capital do Reino Unido, no último fim de semana.
A vítima estava trabalhando no equipamento, chamado de "urinol telescópico", quando acabou ficando presa na cabine, localizada próxima ao Palace Theatre, e sendo prensada, segundo a BBC News.
Homem morreu esmagado por banheiro público em Londres
Homem morreu esmagado por banheiro público em Londres Crédito: Redes sociais | Twitter
Este tipo de banheiro fica armazenado debaixo do solo durante o dia e é erguido de forma hidráulica à noite para uso público.
Bombeiros foram acionados e precisaram usar um guincho para resgatar o homem, que já estava sem vida. Cerca de 25 pessoas, entre policiais, bombeiros e paramédicos, foram mobilizadas para a ação.
Um porta-voz do Conselho Municipal de Westminster disse à BBC: "Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com os amigos e a família do trabalhador que morreu tragicamente hoje cedo no West End". O Conselho também declarou que irá auxiliar nas investigações do acidente.

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