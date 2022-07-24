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Monkeypox

Casa Branca: OMS declarar emergência sobre varíola dos macacos é 'chamado à ação'

O coordenador da Casa Branca para o escritório de pandemia, Raj Panjabi, saudou a decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) de declarar a varíola dos macacos como uma emergência global de saúde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jul 2022 às 11:05

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 11:05

Teste para detectar varíola dos macacos.
OMS declarar emergência sobre varíola dos macacos é 'chamado à ação', diz coordenador da Casa Branca Crédito: Dado Ruvic/Reuters
O coordenador da Casa Branca para o escritório de pandemia, Raj Panjabi, saudou a decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) de declarar a varíola dos macacos como uma emergência global de saúde. Em comunicado, Panjabi afirmou que a medida representa um "chamado à ação" para que a comunidade internacional controle a disseminação do vírus.
"Uma resposta internacional coordenada é essencial para impedir a propagação da varíola, proteger as comunidades com maior risco de contrair a doença e combater o atual surto", defendeu.
O médico acrescentou que o governo americano implementou uma "estratégia robusta" no combate ao patógeno, com aumento na produção e distribuição de vacinas e no acesso a testes.
"Devemos intensificar nosso trabalho para combater agressivamente esse vírus e proteger as comunidades nos Estados Unidos que foram afetadas pela varíola dos macacos", afirmou.

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