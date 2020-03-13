Capixaba sobre coronavírus em Boston: 'A situação está caótica'

Frutas não são mais encontradas nos supermercados de Boston, nos EUA Crédito: Fátima Nogueira

O coronavírus já é uma ameaça mundial. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o novo Covid-19 como uma pandemia e vários países ao redor do globo sentem os efeitos da rápida contaminação da doença.

Um desses efeitos é o pânico. Uma epidemia como a do coronavírus causa medo em toda a população mundial. Fátima Nogueira, capixaba que reside em Boston, nos Estados Unidos, há quinze anos, está sofrendo isso na pele.

A capixaba Fátima Nogueira vive em Boston há 15 anos e conta o drama causado pelo pânico em torno do coronavírus. Crédito: Acervo pessoal

Fátima contou que foi ao supermercado na tarde desta sexta-feira (13) e encontrou as prateleiras vazias. Ela tentava comprar alimentos não perecíveis, como arroz, macarrão, pão, dentre outros, mas não encontrou os produtos.

Primeiro começaram a estocar produtos de limpeza, agora fui ao supermercado e não tem mais nada dos produtos de primeira necessidade. Não tem pão, não tem macarrão, não tem molho. Consegui encontrar leite e outros produtos perecíveis, mas produtos não perecíveis sumiram das prateleiras, contou a autônoma.

Prateleira que seria de carnes está completamente vazia Crédito: Fátima Nogueira

Fátima mora com seu marido e duas filhas e conta que o maior problema começou de fato quando foi declarado estado de emergência pelo governador de Boston, depois de serem confirmados novos 92 casos em um dia no país. As escolas foram fechadas e Fátima acredita que foi nesse momento que a população entrou em desespero.

Durante o verão é muito comum as crianças estarem de férias, mas irem aos child camps (acampamentos infantis), tudo continua funcionando para que os pais possam trabalhar. Com o estado de emergência declarado, fechou tudo, as escolas, as creches, e as pessoas precisam continuar trabalhando. Não é todo mundo que pode trabalhar de casa. A situação é complicada. Ela ainda completou dizendo que as aulas nas universidades também foram canceladas e os alunos entraram de férias mais cedo que o normal.

Um problema recorrente nos Estados Unidos é o sistema de saúde de difícil acesso. Fátima explicou que as pessoas procuram os centros de emergência ao sentir qualquer sintoma do coronavírus e que não há condições de atender a toda a população, mesmo com Boston tendo hospitais de referência nacional.

O sistema de saúde é caro, não é todo mundo que tem assistência do governo. Aqui em Boston, em particular, apesar de ser referência em sistema de saúde no mundo inteiro, como em qualquer outro lugar, as salas de emergência estão lotadas. Não tem leito para todo mundo. É pedido que as pessoas venham ao hospital apenas se realmente estiverem com os sintomas do coronavírus.

Gôndolas de supermercado vazias não é novidade para Fátima. Ela explica que isso costuma acontecer na iminência de fenômenos naturais como tempestades de neve, mas afirmou que, em caso de doença, é a primeira vez que viu algo do tipo nos supermercados.

As prateleiras começaram a ficar vazias desde que houve o primeiro caso em New Rochelle, cidade próxima a Nova York. A situação lá se agravou antes de Boston e o vírus se espalhou muito rapidamente. Primeiro acabou o estoque de álcool em gel, depois papel higiênico. Em relação à comida começou nesta semana, quando foi declarado o estado de emergência, disse. Fátima compara a situação atual com as epidemias do vírus H1N1 e da gripe-suína, nas ocasiões anteriores esse estoque alimentício não aconteceu.

Álcool em gel e outros produtos de limpeza também não podem ser mais encontrados Crédito: Fátima Nogueira

ESTADO DE EMERGÊNCIA EM TODO O PAÍS