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Casa incendiada

Brasileiro é preso suspeito de matar a ex e o cachorro dela na Flórida

Vítima foi encontrada morta em uma casa em chamas, mas polícia desconfia que Paula tenha sido morta antes do incêndio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2025 às 10:57

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 10:57

Paula Ribeiro, 54, foi encontrada morta na Flórida (EUA)
Paula Ribeiro, 54, foi encontrada morta na Flórida (EUA) Crédito: Reprodução
Um brasileiro foi preso suspeito de matar a ex-namorada em Deerfield Beach, na Flórida, nos Estados Unidos.
Paula Ribeiro, 54, foi encontrada morta em uma casa em chamas por volta das 4h30 de sexta-feira (17). Quando os bombeiros chegaram, o local estava tomado por fumaça e a vítima foi encontrada em um quarto nos fundos da casa. O cachorro dela também morreu no incêndio.
Polícia desconfiava que Paula tinha sido morta antes do incêndio. "Eles disseram que, pela maneira como ela foi encontrada, ela não estava completamente queimada, e havia evidências de que ela foi assassinada antes do incêndio", afirmou a filha dela, Kimberly Silva, em entrevista à CBS.
Família relatou que Paula recebia ameaças do ex-namorado, Genivaldo Gomes Moreira, 41. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento de seis meses.
Polícia conseguiu rastrear o carro usado por Genivaldo na fuga. Ele foi encontrado no Condado de Manatee, a 370 km do local do crime, e preso por suspeita de homicídio doloso, incêndio criminoso e crueldade contra animais.
Paula era de Governador Valadares, mas morava nos Estados Unidos e deixa quatro filhos e três netos. A família abriu uma vaquinha para arrecadar US$ 18 mil (cerca de R$ 109 mil) para custear o velório e do sepultamento dela.
Em nota, o Itamaraty afirmou que tem conhecimento do caso e está à disposição para prestar assistência à família.

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