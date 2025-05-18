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Brasileira que fez leitura na missa é ligada à conservadora Opus Dei

Em seu perfil no LinkedIn, Fernanda Lopes se apresenta como diretora central da organização desde setembro de 2020. Antes, foi diretora regional de 2010 a 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2025 às 11:37

Publicado em 18 de Maio de 2025 às 11:37

SÃO PAULO - A brasileira Fernanda Lopes foi uma das participantes da missa que marca o início de papado de Leão 14. Ligada à Opus Dei, ela é presidente do comitê inicial constituído para o centenário da organização e vive em Roma.
No momento da celebração em que se faz uma oração universal, ela leu o seguinte trecho em português: "Que Deus Todo-Poderoso sustente com a sua fidelidade a todos, pastores e fiéis, para que vivam a obediência incondicional ao Evangelho." Outros trechos da oração foram lidos em italiano, árabe, polonês e chinês.
Em seu perfil no LinkedIn, Fernanda Lopes se apresenta como "diretora central" da Opus Dei desde setembro de 2020. Antes, foi diretora regional de 2010 a 2020.
Brasileira Fernanda Lopes fez leitura em primeira homilia do Papa Leão 14
Brasileira Fernanda Lopes fez leitura em primeira homilia do Papa Leão 14 Crédito: VaticanNews
Em entrevista publicada no site da organização em 2022, a brasiliense informa que se mudou para Roma durante a pandemia, em 2020. "A Obra, como a chamam os fiéis do Opus Dei, faz parte da Igreja, a Igreja é família e Mãe. São Josemaria [Escrivá (1902-1975), fundador da Opus Dei] falava da grande família da Obra", afirma Lopes na entrevista.
Fundada em 1928, a Opus Dei (latim para "obra de Deus") se apresenta em seu site como uma entidade "para ajudar a quem deseja melhorar sua vida espiritual e seu afã evangelizador". No passado, sofreu críticas pela suposta confidencialidade e conservadorismo de suas atividades. A participação na organização é aberta a qualquer pessoa.
O atual prelado da Opus Dei, o francês Fernando Ocáriz, foi recebido em audiência pelo papa na última quarta-feira (14). A organização teve excelentes relações com os papas João Paulo 2º e Bento 16.

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