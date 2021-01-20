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Bolsonaro cumprimenta Biden e fala em "excelente futuro" para relação Brasil-EUA

O presidente do Brasil, que chegou a dizer, sem provas, que houve fraude na eleição do americano, agora ressalta a "relação sólida" entre os países
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

20 jan 2021 às 18:41

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:41

Bolsonaro em cerimônia comemorativa do 80º aniversário do comando da Aeronáutica
Presidente Jair Bolsonaro também enviou carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Crédito: Alan Santos
O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), cumprimentou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tomou posse nesta quarta-feira (20). Em uma publicação no Twitter, Bolsonaro exaltou a relação do Brasil com o país norte-americano, classificada por ele como sólida, e disse que vê um "excelente futuro" na parceria. 
Na publicação, Bolsonaro também divulgou uma carta que, segundo ele, foi enviada a Joe Biden. No documento, o chefe do Executivo federal brasileiro diz que os povos dos dois países estão unidos por "laços de fraternidade" e desejou êxito ao mandato do presidente norte-americano.
O presidente do Brasil foi um dos últimos a reconhecer a vitória de Joe Biden. Por diversas vezes afirmou, sem provas, que as eleições americanas haviam sido fraudadas, encampando o discurso do agora ex-presidente Donald Trump, que não aceita a derrota.

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