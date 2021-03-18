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Mais rápido que o programado

Biden diz que EUA terão 100 milhões de vacinados 58 dias após a posse

A meta inicial de seu governo era atingir a marca nos primeiros 100 dias de administração. Segundo Biden, os EUA registram uma taxa de 2,5 milhões de pessoas vacinadas por dia

Publicado em 18 de Março de 2021 às 17:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mar 2021 às 17:28
Joe Biden assumiu a liderança na Geórgia na manhã desta sexta-feira (6)
O presidente Joe Biden  Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país chegará na sexta-feira, 19, à taxa de 100 milhões de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus, 58 dias após a chegada de Biden à Casa Branca. A meta inicial de seu governo era atingir a marca nos primeiros 100 dias de administração. "Este é um dia de otimismo, mas não devemos relaxar. Nosso calendário de vacinação está adiantado, porém ainda temos muito a fazer", alertou o presidente norte-americano, em pronunciamento nesta quinta-feira, 18.
Segundo Biden, os EUA registram uma taxa de 2,5 milhões de pessoas vacinadas por dia, "superando com folga o resto do mundo".
Até o momento, de acordo com ele, 65% dos idosos com pelo menos 65 anos já foram vacinados com ao menos uma dose no país, enquanto 36% receberam também a segunda aplicação do imunizante
"Esta marca é importante pois é nesta faixa da população que se concentram 80% das mortes por covid-19 nos EUA", disse Biden, que ainda reiterou seu objetivo de, junto aos Estados, disponibilizar a vacina a todos os adultos elegíveis até o fim de maio.
Na semana que vem, o presidente americano vai anunciar uma nova meta de vacinação nos EUA.

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