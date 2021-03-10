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Imunização

Biden anunciará negociação de mais doses da J&J, diz Casa Branca

A meta anunciada por Biden de ter doses suficientes para todos os adultos do país até o final de maio; o país também aprovou  o uso das vacinas da Moderna e da Pfizer/BioNTech

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2021 às 14:20
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20)
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC).  Crédito: JONATHAN ERNST/ESTADÃO CONTEÚDO
O conselheiro sênior da Casa Branca para a resposta ao coronavírus, Andy Slavitt, confirmou nesta quarta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitará 100 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. O imunizante da farmacêutica recebeu autorização para o uso emergencial no país no final de fevereiro.
"Isso nos dá o máximo de flexibilidade para nossas necessidades futuras", afirmou Slavitt durante uma coletiva de imprensa da força-tarefa do governo americano para o combate ao coronavírus.
O assessor reafirmou a meta anunciada por Biden de ter doses suficientes para todos os adultos do país até o final de maio. Além do imunizante da J&J, os EUA também já aprovaram o uso emergencial das vacinas da Moderna e da Pfizer/BioNTech.
O conselheiro informou ainda que a Casa Branca aumentará o volume de vacinas distribuídas por semana aos estados para 20 milhões.
De acordo com Slavitt, três milhões de pessoas tomaram uma dose da vacina no sábado, 6, o recorde diário até agora. Na média, o país aplica 2 milhões de doses por dia.

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