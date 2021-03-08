  • Casa Branca diz que foco continua em pacote e anuncia discurso de Biden
Casa Branca diz que foco continua em pacote e anuncia discurso de Biden

O pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão foi aprovado com alterações no Senado no sábado (06), e agora passará por uma nova análise da Câmara dos Representantes

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:15

Agência Estado

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira que o foco do governo norte-americano continua no pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. A proposta foi aprovada com alterações no Senado no sábado, 6, e agora passará por uma nova análise da Câmara dos Representantes.
Durante uma coletiva de imprensa, a assessora também anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará nesta quinta-feira, 11, seu primeiro grande discurso sobre a pandemia de covid-19, um ano após o país entrar em lockdown para combater a doença.
De acordo com Psaki, a Casa Branca considera que o pacote fiscal está "pronto" para ser aprovado novamente na Câmara.
Mesmo assim, afirmou a porta-voz, Biden "não dá nada como garantido". Ela disse que o mandatário continua aberto para conversar com democratas e republicanos sobre o texto da proposta e frisou que autoridades do governo estão em contato direto com os parlamentares.
Segundo a assessora, a maioria dos americanos contemplados no pacote começará a receber os benefícios até o fim deste mês.
No Dia Internacional da Mulher, Psaki também anunciou a criação de um Conselho de Políticas de Gênero na Casa Branca. O órgão será composto pela chefe de gabinete da primeira-dama, Julissa Reynoso, que ocupará a posição de copresidente, e pela professora Jennifer Klein, que será copresidente e diretora-executiva. Na coletiva, ambas ressaltaram que o pacote fiscal ajudará as mulheres a retornar ao trabalho.

