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Em alerta

Fauci vê risco de novo pico de casos de Covid-19 nos EUA

Infectologista e principal especialista no combate à pandemia de Covid-19 disse que, nível de contágios entre 60 mil e 70 mil casos diários sugere um risco de novo pico

Publicado em 05 de Março de 2021 às 15:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mar 2021 às 15:06
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci.  Crédito: Alex Wong | Getty Images
Infectologista e principal especialista no combate à pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, Anthony Fauci disse que o atual nível de contágios local, entre 60 mil e 70 mil casos diários, sugere um risco de que o país sofra com um novo pico de casos da doença.
Segundo explicou Fauci, os EUA registraram uma queda acentuada nas infecções, e agora a curva de americanos infectados passa por um platô, o que indica estabilidade. Caso as medidas restritivas sejam suspensas no país, a tendência é de que a curva suba novamente, afirmou o infectologista.
Diante desta previsão, a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA, Rochelle Walensky, enfatizou que relaxar as medidas sanitárias agora seria prematuro e repetiria um erro já cometido pelo país durante a pandemia, que levou a uma nova onda de casos, óbitos e hospitalizações por covid-19.
Coordenador da resposta da Casa Branca à pandemia, Andy Slavitt seguiu o argumento de Walensky ao afirmar que, mesmo com o progresso da vacinação nos EUA, o país não deixou a pandemia para trás. Ele ainda comentou que mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas nos EUA, e anunciou a abertura de mais dois locais de vacinação em Atlanta, capital da Geórgia, com capacidade de administrar 600 mil doses por dia, segundo Slavitt.

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