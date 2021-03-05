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Imunização

Covax já entregou mais de 20 mi de doses de vacinas para 20 países, diz OMS

O diretor-geral da organização defendeu o fechamento de parcerias entre farmacêuticas, como a da Johnson & Johnson (J&J) com a Merck, para acelerar a produção

Publicado em 05 de Março de 2021 às 16:11

Publicado em 

05 mar 2021 às 16:11
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou nesta sexta-feira, 5, que o programa Covax já distribuiu mais de 20 milhões de doses de coronavírus para 20 países, mas afirmou que o ritmo de imunização ainda ocorre de forma mais lenta do que a ideal.
Em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, Tedros destacou uma série de barreiras para o aumento da produção dos imunizantes, entre eles a proibição de exportação de insumos por alguns países. Ele defendeu o fechamento de parcerias entre farmacêuticas, como a da Johnson & Johnson (J&J) com a Merck, para acelerar a produção.
Tedros abordou ainda a questão da saúde mental durante a pandemia. Para ele, a covid-19 deixará traumas por muito tempo, "maiores que qualquer outro depois da Segunda Guerra Mundial". Diretor de emergências da OMS, Michael Ryan disse que é preciso fornecer uma rede de apoio para as pessoas e também se disse preocupado de que haja uma falsa sensação de que a doença já foi superada.
Já a epidemiologista responsável pela resposta da entidade ao vírus, Maria Van Kerkhove, comentou que, nas últimas semanas, tem havido uma mudança no perfil das pessoas internadas por covid-19, com queda gradual da idade.

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