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Pandemia

Relatório sobre origem da Covid deve sair na semana de 14 de março, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) negou que tenha cancelado plano de divulgar um relatório preliminar com as conclusões da investigação comandada pela entidade

Publicado em 05 de Março de 2021 às 15:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mar 2021 às 15:41
HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong
Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
Organização Mundial da Saúde (OMS) negou que tenha cancelado plano de divulgar um relatório preliminar com as conclusões da investigação comandada pela entidade sobre as origens do coronavírus na China. Segundo representantes do órgão, a intenção é publicar o documento completo na semana de 14 de março.
Uma reportagem do jornal The Wall Street Journal, divulgada nesta sexta-feira, informou que as tensões entre americanos e chineses teria levado ao cancelamento do parecer. No entanto, em entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prometeu transparência e garantiu o lançamento do relatório.

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