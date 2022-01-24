Bento XVI admite reunião sobre padre pedófilo na Alemanha

O papa emérito Bento 16 admitiu nesta segunda-feira (24) ter participado de uma reunião em 15 de janeiro de 1980 em que foi discutida a situação do padre Peter Hullermann, acusado de abusar sexualmente de dezenas de menores de idade na Alemanha.

Joseph Ratzinger, nome de Bento XVI – em foto de 2013 Crédito: Honopix/Folhapress

À época, Bento era arcebispo de Munique e aceitou que Hullermann, cujos crimes já eram de conhecimento da igreja, atuasse no local.

A declaração, feita por meio de seu secretário pessoal, o arcebispo Georg Ganswein, e publicada pela Agência Católica de Notícias, contradiz as negativas que o papa emérito vinha proferindo há anos sobre o caso e vem à tona em um momento no qual as investigações sobre sua omissão avançam com a publicação de um relatório.

O texto atribui a um erro em declarações anteriores dadas por Bento 16 a confusão sobre sua presença na reunião. "Ele gostaria de enfatizar que isso não foi feito por má-fé, mas foi resultado de um erro na edição de sua declaração", diz trecho do comunicado. "Ele sente muito por esse erro e pede desculpas."

O caso envolve o padre Peter Hullermann, que, entre 1973 e 1996, teria abusado pelo menos 23 meninos com idades entre 8 e 16 anos enquanto ocupava diferentes posições na igreja. Um decreto eclesiástico da arquidiocese de Munique, de 2016, ao qual a mídia alemã teve acesso, mostra que a instituição criticou o comportamento dos clérigos, incluindo Joseph Ratzinger - nome do papa Bento 16.

Hullermann atuava inicialmente na diocese de Essen, mas, diante de denúncias de familiares das crianças abusadas, foi afastado. Ao sair de Essen, foi aceito pelo papa Bento 16 na arquidiocese de Munique e Freising em janeiro de 1980.

Por anos, o papa emérito alegou que não havia participado das decisões sobre a acolhida ao padre pedófilo, que teriam sido conduzidas por um subordinado. A versão era pouco creditada por estudiosos da hierarquia da Igreja Católica, para os quais um cenário do tipo representaria falta de autoridade incomum do então arcebispo.

O argumento segue sendo usado. Ainda no comunicado desta segunda, Bento 16 afirma que houve erro sobre sua participação na reunião, mas que o encontro em questão não teve como pauta a decisão sobre a atribuição pastoral a Hullermann, que teria sido conferida depois.

Um relatório independente publicado na última quinta (20) acusou Bento 16 de encobrir casos de abusos sexuais contra crianças.

"Ele sabia dos fatos", afirmou o advogado Martin Pusch, que fez parte da apuração. "Acreditamos que ele pode ser acusado de má conduta em quatro casos. Dois deles são relacionados a abusos cometidos durante sua gestão e punidos pelo Estado e, em ambos, os perpetradores seguiram ativos no cuidado pastoral."

A investigação foi encomendada pela arquidiocese de Munique, da qual o papa emérito se despediu em 1982, e contabilizou ao menos 497 vítimas de abuso entre 1945 e 2019. Os investigadores apontam que há uma chance de esse número ser ainda maior, já que centenas de outros casos podem nunca ter chegado a ser denunciados.