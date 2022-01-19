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No Guinness

Homem mais velho do mundo, 'El Pepino' morre a 24 dias de completar 113 anos

Saturnino de la Fuente García nasceu no bairro Ponte Castro, em León, na Espanha, em 11 de fevereiro de 1909
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2022 às 09:03

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 09:03

Saturnino de la Fuente García tem 112 anos e é o homem mais velho do mundo, segundo o Guinnes World Record
Saturnino de la Fuente García tem 112 anos e é o homem mais velho do mundo, segundo o Guinnes World Record Crédito: Reprodução/Twitter/Guinnes World Record
Saturnino de la Fuente García, o homem mais velho do mundo segundo o Guinness World Records, que compila os recordes mundiais, morreu aos 112 anos e 341 dias nesta terça-feira (18), a apenas 24 dias do seu 113º aniversário, divulgou a publicação.
Conhecido como "El Pepino", García nasceu no bairro Ponte Castro, em León, na Espanha, em 11 de fevereiro de 1909, e se casou com Antonina Barrio Gutiérrez em 1933. O casal teve uma boa vida, segundo o Guinness, e do relacionamento nasceram sete filhas.
O segredo da longevidade de El Pepino era viver "sem machucar ninguém", conta a publicação. Com isso, e a sorte de sua altura de 1,50 m o livrar de lutar na Guerra Civil Espanhola de 1936, ele conseguiu se tornar um fabricante de sapatos de sucesso. O ganha-pão levou García a fabricar botas para o Exército do país.
Se não estava ocupado cuidando dos negócios, de acordo com o Guinness, ele se dedicava a sua outra paixão, o futebol. Torcedor do Cultural Leonesa, ele acabou cofundando o time de Puente Castro. Quando nasceu, o Barcelona era um clube de apenas dez anos e o Real Madrid, sete.
Além do conflito no próprio país, García também estava vivo na Primeira (1914-18) e na Segunda Guerra Mundial (1939-45), nas mais de quatro décadas da Guerra Fria, no período da Gripe Espanhola (1918-20) e, mais recentemente, da Covid-19.
El Pepino viu ainda dez papas no comando da Igreja Católica, de São Pio 10º a Francisco. Durante a sua vida também foram quatro os monarcas britânicos, começando por Edward 7º até Elizabeth 2ª.
Em setembro de 2021, ele teve seu recorde como o homem mais velho do mundo vivo na ocasião, com o auxílio do consultor em gerontologia Robert Young, que confirmou a morte. A causa não foi divulgada. García será sepultado em um cemitério local nesta quarta-feira (19), segundo a agência de notícias EFE. Além da mulher e das sete filhas, ele deixa 14 netos e 22 bisnetos.

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