Avião pega fogo em aeroporto dos EUA, e passageiros se aglomeram em asa

Passageiros se protegeram nas asas da areonave, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução

Um avião da companhia American Airlines pegou fogo nesta quinta-feira (13) no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, e dezenas de passageiros tiveram de se aglomerar em uma das asas enquanto esperavam pelo resgate. Segundo a imprensa americana, não há registro de feridos. A aeronave transportava 172 passageiros, além de seis tripulantes. O avião tinha como destino a cidade de Dallas, mas teve de ser desviado. Todas as pessoas foram realocadas após o incidente, segundo comunicado divulgado pela companhia aérea.



American Airlines flight 4012 just caught fire at Denver airport pic.twitter.com/EHIGMAqJjJ — Stone (@flynnstone) March 14, 2025

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião em chamas, uma densa coluna de fumaça preta, e várias pessoas sobre uma das asas do avião. O incidente ocorreu às 17h15 no horário local (20h15 em Brasília). A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) investiga o caso.

A FAA informou que a tripulação relatou vibrações no motor do avião, um Boeing 737-800. "Depois de pousar com segurança e taxiar até o portão do Aeroporto Internacional de Denver, o voo 1006 da American Airlines teve um problema relacionado ao motor", disse a companhia aérea em nota. "Agradecemos aos nossos tripulantes, à equipe (de Denver) e aos socorristas pela ação rápida e decisiva com a segurança de todos a bordo e em terra", acrescentou.