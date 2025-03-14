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Avião pega fogo em aeroporto dos EUA, e passageiros se aglomeram em asa

O incidente ocorreu às 17h15 no horário local (20h15 em Brasília). A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) investiga o caso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2025 às 10:01

Publicado em 14 de Março de 2025 às 10:01

Passageiros se protegeram nas asas da areonave, nos Estados Unidos
Passageiros se protegeram nas asas da areonave, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução
Um avião da companhia American Airlines pegou fogo nesta quinta-feira (13) no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, e dezenas de passageiros tiveram de se aglomerar em uma das asas enquanto esperavam pelo resgate. Segundo a imprensa americana, não há registro de feridos. A aeronave transportava 172 passageiros, além de seis tripulantes. O avião tinha como destino a cidade de Dallas, mas teve de ser desviado. Todas as pessoas foram realocadas após o incidente, segundo comunicado divulgado pela companhia aérea.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião em chamas, uma densa coluna de fumaça preta, e várias pessoas sobre uma das asas do avião. O incidente ocorreu às 17h15 no horário local (20h15 em Brasília). A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) investiga o caso.
A FAA informou que a tripulação relatou vibrações no motor do avião, um Boeing 737-800. "Depois de pousar com segurança e taxiar até o portão do Aeroporto Internacional de Denver, o voo 1006 da American Airlines teve um problema relacionado ao motor", disse a companhia aérea em nota. "Agradecemos aos nossos tripulantes, à equipe (de Denver) e aos socorristas pela ação rápida e decisiva com a segurança de todos a bordo e em terra", acrescentou.
O caso é o mais recente de uma série de incidentes que levantam questões sobre a segurança da aviação americana. Em janeiro, no maior desastre aéreo dos EUA em décadas, um avião de passageiros se chocou contra um helicóptero militar em Washington, matando 67 pessoas.

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