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Fenômeno

'Lua de Sangue': veja fotos do eclipse total da Lua visto de Vitória

O fenômeno, que aconteceu na madrugada desta sexta (14),  recebe o apelido de Lua de Sangue, já que nosso satélite adquire uma cor avermelhada ao ser encoberto pela sombra da Terra

Publicado em 14 de Março de 2025 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2025 às 08:58

Eclipse lunar de 14/03/2025, por Vítor Jubini

Um eclipse lunar total ocorreu na madrugada desta sexta-feira, (14). Esse fenômeno acontece quando a Lua se move para a sombra da Terra, fazendo com que seu brilho diminua. O evento é conhecido como Lua de Sangue, pois o satélite natural adquire uma tonalidade avermelhada devido à ausência de luz solar direta. Visível em toda a América Latina, incluindo o Brasil, o eclipse ocorreu entre 00h57 e 3h25 (horário de Brasília). Confira todas as fases do fenômeno na galeria. As fotos foram feitas em Vitória e são do fotógrafo de A Gazeta  Vítor Jubini.

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