'Lua de Sangue': veja fotos do eclipse total da Lua visto de Vitória

Um eclipse lunar total ocorreu na madrugada desta sexta-feira, (14). Esse fenômeno acontece quando a Lua se move para a sombra da Terra, fazendo com que seu brilho diminua. O evento é conhecido como Lua de Sangue, pois o satélite natural adquire uma tonalidade avermelhada devido à ausência de luz solar direta. Visível em toda a América Latina, incluindo o Brasil, o eclipse ocorreu entre 00h57 e 3h25 (horário de Brasília). Confira todas as fases do fenômeno na galeria. As fotos foram feitas em Vitória e são do fotógrafo de A Gazeta Vítor Jubini.